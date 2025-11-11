Mercato : L’OM discute avec un attaquant, signature imminente !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Révélation de ce début de saison, Robinio Vaz va très bientôt s’inscrire dans la durée avec l’OM. Bien qu’il ait déjà prolongé en avril dernier, l’attaquant âgé de 18 ans va signer une nouvelle extension de contrat avec le club marseillais. Les discussions en ce sens avancent bien et portent sur un bail longue durée, avec revalorisation salariale.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Robinio Vaz a rapidement réussi à se faire une place à l’OM. Après avoir fait ses premières apparitions avec les pros la saison dernière, l’attaquant âgé de 18 ans a pris encore plus d’importance depuis le début de celle-ci, d’autant plus en raison de la blessure d’Amine Gouiri.

L’OM va prolonger Vaz Avec 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 et des entrées souvent intéressantes, Robinio Vaz donne pleinement satisfaction à l’OM et à Roberto De Zerbi. Des performances qui vont bientôt être compensées par une prolongation de contrat, d’après les informations de RMC Sport, bien qu’il ait déjà prolongé jusqu’en juin 2028 en avril dernier.