Trois cracks signent à l’OM : Benatia est en plein rêve !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de la victoire face à Brest (3-0) samedi, Roberto De Zerbi a fait entrer en jeu trois jeunes espoirs de l’OM, Robinio Vaz, Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi, ce qui fait la fierté de Medhi Benatia. Des joueurs qui ont signé leur premier contrat professionnel dernièrement et le dirigeant marseillais rêve d’en voir d’autres suivre leur exemple.

En plus de Robinio Vaz (18 ans), régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi cette saison, Darryl Bakola (17 ans) est un autre jeune joueur de l’OM que l’on a eu l’occasion de voir de temps en temps. Mercredi contre l’Atalanta (0-1) en Ligue des champions et samedi lors de la réception de Brest (3-0), le technicien italien en a lancé un troisième : Tadjidine Mmadi (18 ans). Trois joueurs qui ont foulé la pelouse du Vélodrome ensemble face au SB29.

« Ce qui me rend le plus fier, c’est eux » En conférence de presse, Roberto De Zerbi avait évoqué la nécessité pour l’OM de réussir à conserver ces jeunes talents et Medhi Benatia a justement été interrogé à ce sujet en zone mixte : « Honnêtement, c’est pareil pour les joueurs un peu plus importants sur le CV. Il n’y aura jamais notre volonté de “verrouiller” quelqu’un qui ne se sent pas bien ici », a-t-il répondu au micro de Maritima. « Je vis avec eux tous les jours, Tadj’ (Mmadi) pas encore parce qu’il vient d’arriver, les deux (Bakola et Vaz) je les ai carrément mis en poster dans mon bureau. Le coach est derrière eux à 100%. Indépendamment d’avoir des résultats sur le terrain, moi, ce qui me rend le plus fier, c’est eux et ils le savent très bien. C’est quelque chose que Pablo (Longoria) voulait mettre en place depuis longtemps. Au mois de janvier dernier, il m’a confié l’académie. On parle souvent aussi avec ceux qui sont encore en dessous. Ils profitent, ils prennent ce qu’il y a à prendre. Le coach ne fait que les mettre en avant, il a envie de “valoriser” ça aussi et c’est ce qu’on souhaite. Donc ça dépend d'eux. »