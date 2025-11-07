Panique à l'OM à cause du mercato !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a beaucoup recruté, avec notamment la recrue la plus chère de l’histoire du club arrivée cet été, qui n’est autre que Igor Paixao. Mais le club phocéen fait également jouer ses jeunes joueurs et certains sortent du lot, comme Robinio Vaz en attaque et Darryl Bakola au milieu.

Souvent, les minots marseillais ont du s’exiler pour exister. Mais cette époque semble enfin être révolue, puisque Roberto De Zerbi est prêt à leur faire une place dans son équipe. Et on l’a vu à l’OM ? Avec notamment les émergences de Bilal Nadir, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz.

« Les jeunes forts doivent avoir l'opportunité » Présent en conférence de presse ce vendredi, De Zerbi a assuré être très satisfait des jeunes pousses de l’OM. « Bakola peut jouer à deux ou à trois au milieu. J'essaie de trouver le bon moment pour l'aligner. Les jeunes forts doivent avoir l'opportunité mais il faut faire attention au moment où on les aligne » a expliqué l’Italien.