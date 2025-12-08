Transferts : Une star proche de signer au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2015, le PSG avait bouclé le recrutement d'Angel Di Maria en provenance de Manchester United, mais le club de la capitale avait également des vues sur Kevin De Bruyne. Et Luis Ferrer confirme d'ailleurs des discussions avancées avec le milieu offensif belge, qui était donc passé tout proche du PSG à cette époque.

Le PSG avait déboursé pas moins de 63M€ à l'été 2015 pour recruter Angel Di Maria, arrivé tout droit de Manchester United. Mais l'international argentin n'était pas la seule option à l'étude au sein du club de la capitale puisque Laurent Blanc, coach de l'époque au PSG, avait également coché le nom de Kevin De Bruyne. Et l'international belge n'est d'ailleurs pas passé loin du tout d'une arrivée au Parc des Princes...

« Les deux profils que voulait Laurent Blanc » Interrogé par le journaliste Sacha Tavolieri, Luis Ferrer lâche ses vérités à ce sujet : « Pourquoi le PSG a préféré signer Di Maria plutôt que De Bruyne ? C’est aussi une histoire de négociation. C’était les deux profils que voulait Laurent Blanc, entraîneur à l’époque. C’est Olivier Létang qui a négocié les deux et malheureusement il n’a pas pu faire Kevin. Va savoir ce qu’il s’est passé, les deux étaient à égalité », indique l'ancien responsable du recrutement du PSG.