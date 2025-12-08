Kylian Mbappé - Rupture confirmée : La décision choc !

Au Real Madrid, rien ne va plus. Dans le vestiaire, les messages de Xabi Alonso ne passent plus vraiment. Certains cadres de l’équipe ont commencé à manifester leur mécontentement à l’égard des méthodes du technicien espagnol. Vinicius Jr aurait notamment du mal à encaisser le fait d’avoir été relégué à un rôle secondaire derrière Kylian Mbappé.
Le Real Madrid traverse une période de malaise en ce moment. Le club madrilène s’est incliné face au Celta Vigo au Santiago Bernabéu (0-2). Dans le vestiaire, les tensions commenceraient à prendre de l’ampleur. Les messages de Xabi Alonso ne passeraient plus vraiment, notamment auprès de certains cadres de l’équipe.
Fracture confirmée dans le vestiaire du Real Madrid
Comme le rapporte MARCA, une grande partie de l’effectif fait la grimace depuis un certains temps. Des éléments importants comme Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Federico Valverde ont manifesté leur mécontentement face aux méthodes de Xabi Alonso. Dans le vestiaire, on lui reprocherait trop de vidéos, un travail tactique trop lourd et des exigences excessives.
Vinicius Jr ne digère pas son déclassement derrière Mbappé
Le Brésilien est sans doute celui qui a le plus de mal avec l’entraîneur du Real Madrid précise le média espagnol. L’international auriverde n’accepterait pas vraiment d’avoir un rôle secondaire derrière Kylian Mbappé. La direction avait décidé de ne pas se mêler du problème pour le laisser entre les mains de Xabi Alonso. Seulement, ce choix surprenant a été le début de la rupture dans le vestiaire. Et la tendance semble se confirmer depuis.