Kylian Mbappé - Rupture confirmée : La décision choc !

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, rien ne va plus. Dans le vestiaire, les messages de Xabi Alonso ne passent plus vraiment. Certains cadres de l’équipe ont commencé à manifester leur mécontentement à l’égard des méthodes du technicien espagnol. Vinicius Jr aurait notamment du mal à encaisser le fait d’avoir été relégué à un rôle secondaire derrière Kylian Mbappé.

Le Real Madrid traverse une période de malaise en ce moment. Le club madrilène s’est incliné face au Celta Vigo au Santiago Bernabéu (0-2). Dans le vestiaire, les tensions commenceraient à prendre de l’ampleur. Les messages de Xabi Alonso ne passeraient plus vraiment, notamment auprès de certains cadres de l’équipe.

Fracture confirmée dans le vestiaire du Real Madrid Comme le rapporte MARCA, une grande partie de l’effectif fait la grimace depuis un certains temps. Des éléments importants comme Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Federico Valverde ont manifesté leur mécontentement face aux méthodes de Xabi Alonso. Dans le vestiaire, on lui reprocherait trop de vidéos, un travail tactique trop lourd et des exigences excessives.