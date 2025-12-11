Transfert légendaire à l’OL : La grande annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2024, l’OL a bouclé le transfert le plus cher de son histoire. Le club rhodanien a déboursé aux alentours de 32M€ pour s’attacher les services de Moussa Niakhaté. Le défenseur central de 29 ans est d’ailleurs devenu un joueur important du onze de Paulo Fonseca. Et le coach portugais n’a pas manqué de le faire savoir.

L’été dernier, le mercato a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a perdu plusieurs éléments importants. Mais le secteur défensif est resté presque inchangé. Moussa Niakhaté - joueur le plus cher de l’histoire de la formation lyonnaise - est notamment devenu un élément important du onze de Paulo Fonseca. Et le coach portugais n’a pas manqué de lui déclarer sa flamme en conférence de presse.

«C’est un joueur avec beaucoup d’ambition» « Orel et Tanner ne seront pas disponibles pour le match de demain. Moussa est l’un des leaders de notre groupe avec Coco, Nico et Clinton. C’est dans sa personnalité. C’est un joueur avec beaucoup d’ambition » a d’abord expliqué Paulo Fonseca au sujet du défenseur central de 29 ans.