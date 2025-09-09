OM : Un champion du monde quitte Paris et arrive à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une dernière journée totalement folle sur le mercato, l'OM a réussi à obtenir le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard qui débarque en provenance de l'Inter Milan. Un joli coup pour le club phocéen qui cherchait à se renforcer dans le secteur défensif et qui attend désormais l'arrivée du champion du monde 2018.

Pavard arriva Marseille mercredi ! Et pour cause, convoqué en équipe de France par Didier Deschamps pour compenser la blessure de William Saliba, Benjamin Pavard a signé à l'OM depuis Clairefontaine. Et d'après les informations de La Provence, l'ancien joueur du Bayern Munich est attendu ce mercredi à Marseille où il atterrira en provenance de Paris au lendemain du match entre les Bleus et l'Islande au Parc des Princes.