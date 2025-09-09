OM : Un champion du monde quitte Paris et arrive à Marseille !

Très actif en toute fin de mercato, l'OM s'est encore renforcé le dernier jour avant la fermeture du marché des transferts. C'est ainsi que le club phocéen a obtenu le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard en provenance de l'Inter Milan. Retenu par l'équipe de France, il n'arrivera toutefois que mercredi à Marseille, au lendemain du match des Bleus contre l'Islande au Parc des Princes à Paris.
Dans une dernière journée totalement folle sur le mercato, l'OM a réussi à obtenir le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard qui débarque en provenance de l'Inter Milan. Un joli coup pour le club phocéen qui cherchait à se renforcer dans le secteur défensif et qui attend désormais l'arrivée du champion du monde 2018.
Pavard arriva Marseille mercredi !
Et pour cause, convoqué en équipe de France par Didier Deschamps pour compenser la blessure de William Saliba, Benjamin Pavard a signé à l'OM depuis Clairefontaine. Et d'après les informations de La Provence, l'ancien joueur du Bayern Munich est attendu ce mercredi à Marseille où il atterrira en provenance de Paris au lendemain du match entre les Bleus et l'Islande au Parc des Princes.
Déjà disponible pour affronter Lorient vendredi ?
Par conséquent, Benjamin Pavard pourrait déjà être présent dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi pour affronter Lorient vendredi. Reste désormais à savoir s'il sera titulaire, et si oui, à quel poste. Des réponses qui sont désormais proches de tomber.