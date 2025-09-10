OM : Balerdi quitte Marseille, le calvaire continue !

Loin de Marseille, Leonardo Balerdi pensait probablement se relancer et s'offrir un peu d'air lors de son passage en sélection. Mais c'est tout l'inverse. Titulaire mardi soir lors du déplacement sans enjeu de l'Argentine en Equateur, le défenseur central de l'OM a déçu au point d'être vivement critiqué dans la presse locale.
Balerdi se fait fracasser dans la presse argentine
Mais alors que l'Albiceleste s'est inclinée en Equateur (0-1) dans une rencontre sans enjeux puisque les deux nations étaient d'ores et déjà qualifiées pour la Coupe du monde, Leonardo Balerdi a déçu et s'est fait fracasser dans la presse argentine. « Il jouait bien jusqu’à ce que Valencia le bouge et qu’Otamendi soit expulsé. Il défendait en un contre un, s’est découvert et il a pris des risques », écrit par exemple TyC Sports qui lui a attribué la note de 5.
«Son jeu était très faible»
Dans un autre article, TyC Sports en rajoute d'ailleurs une couche, regrettant que « Leonardo Balerdi n’a pas su profiter de l’occasion. Son jeu était très faible. L’Argentine a une bonne défense centrale, mais c’est parce qu’elle compte sur Cuti Romero et Lisandro Martínez pour assurer la défense pendant longtemps ». Le défenseur argentin va donc revenir à l'OM sans avoir retrouvé la confiance, et surtout avec deux nouveaux concurrents à savoir Benjamin Pavard et Nayef Aguerd qui ont débarqué dans les dernières heures du mercato alors que Leonardo Balerdi était déjà en Argentine.