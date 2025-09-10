OM : Balerdi quitte Marseille, le calvaire continue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Loin de Marseille, Leonardo Balerdi pensait probablement se relancer et s'offrir un peu d'air lors de son passage en sélection. Mais c'est tout l'inverse. Titulaire mardi soir lors du déplacement sans enjeu de l'Argentine en Equateur, le défenseur central de l'OM a déçu au point d'être vivement critiqué dans la presse locale.

Alors qu'il connaît un début de saison très compliqué à l'OM, Leonardo Balerdi pensait profiter de la trêve internationale pour se relancer loin de Marseille. Convoqué par Lionel Scaloni, le capitaine de l'OM était resté sur le banc pour la large victoire contre le Vénézuela (3-0), mais il était en revanche titulaire mardi soir lors du déplacement de l'Argentine en Equateur afin de compenser la suspension de Cristian Romero.

Balerdi se fait fracasser dans la presse argentine Mais alors que l'Albiceleste s'est inclinée en Equateur (0-1) dans une rencontre sans enjeux puisque les deux nations étaient d'ores et déjà qualifiées pour la Coupe du monde, Leonardo Balerdi a déçu et s'est fait fracasser dans la presse argentine. « Il jouait bien jusqu’à ce que Valencia le bouge et qu’Otamendi soit expulsé. Il défendait en un contre un, s’est découvert et il a pris des risques », écrit par exemple TyC Sports qui lui a attribué la note de 5.