C’est fini pour l’OM : Deal bouclé en Arabie Saoudite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Initialement courtisé par l'OM qui avait tenté une approche auprès du Milan AC pour l'inclure dans le deal avec Adrien Rabiot, Yacine Adli s'apprête bel et bien à changer de club, mais pas pour un retour en Ligue 1. Le milieu de terrain franco-algérien s'apprête à rejoindre le club d'Al Shabab, en Arabie Saoudite, avec un transfert de 7M€ à la clé.

Un an après Adrien Rabiot et peu de temps après Timothy Weah, l'OM a de nouveau tenté de signer un titi formé au PSG cet été ! En effet, selon les récentes révélations de Foot Mercato, la direction du club phocéen aurait tenté de faire venir Yacine Adli (25 ans) cet été avec un plan clair en tête : intégrer le milieu de terrain du Milan AC dans le deal avec Adrien Rabiot, qui a été poussé au départ fin août par l'OM.

Adli à l'OM, un échec Finalement, le Milan AC n'aurait pas donné suite à cette proposition, et a recruté Adrien Rabiot dans le cadre d'un transfert sec qui a rapporté 10M€ à l'OM. Mais le mercato de Yacine Adli n'est pas terminé pour autant, puisque l'ancien milieu de terrain du PSG va bel et bien quitter le club rossonero...