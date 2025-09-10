C’est fini pour l’OM : Deal bouclé en Arabie Saoudite !

Initialement courtisé par l'OM qui avait tenté une approche auprès du Milan AC pour l'inclure dans le deal avec Adrien Rabiot, Yacine Adli s'apprête bel et bien à changer de club, mais pas pour un retour en Ligue 1. Le milieu de terrain franco-algérien s'apprête à rejoindre le club d'Al Shabab, en Arabie Saoudite, avec un transfert de 7M€ à la clé.
Un an après Adrien Rabiot et peu de temps après Timothy Weah, l'OM a de nouveau tenté de signer un titi formé au PSG cet été ! En effet, selon les récentes révélations de Foot Mercato, la direction du club phocéen aurait tenté de faire venir Yacine Adli (25 ans) cet été avec un plan clair en tête : intégrer le milieu de terrain du Milan AC dans le deal avec Adrien Rabiot, qui a été poussé au départ fin août par l'OM.
Adli à l'OM, un échec
Finalement, le Milan AC n'aurait pas donné suite à cette proposition, et a recruté Adrien Rabiot dans le cadre d'un transfert sec qui a rapporté 10M€ à l'OM. Mais le mercato de Yacine Adli n'est pas terminé pour autant, puisque l'ancien milieu de terrain du PSG va bel et bien quitter le club rossonero...
Direction l'Arabie Saoudite !
Fabrizio Romano annonce que le transfert de Yacine Adli en direction du club saoudien d'Al Shabab vient d'être réglé. Le Milan AC va récupérer 7M€ dans l'opération pour la dernière année de contrat de l'ancien titi du PSG, qui va donc rejoindre l'Arabie Saoudite dans les prochaines heures.