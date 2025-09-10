Griezmann : Coup de tonnerre confirmé, il est remplacé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait décidé de rester à l'Atlético de Madrid cet été, Antoine Griezmann doit se contenter d'un temps de jeu très restreint. Et pour cause, alors que les Colchoneros se sont sérieusement renforcés cet été, le champion du monde 2018 a désormais un rôle secondaire au sein du club madrilène comme le confirme son entraîneur Diego Simeone.

Avant la fin de saison dernière, le départ d'Antoine Griezmann vers la MLS semblait en très bonne voie. Le champion du monde 2018 rêve en effet de rejoindre les Etats-Unis, mais il a finalement décidé de rester une saison supplémentaire à l'Atlético de Madrid où son a toutefois évolué.

Griezmann devenu remplaçant à l'Atlético En effet, depuis le début de saison, Antoine Griezmann n'est plus titulaire. Lors des trois premières journées, il n'a disputé au total que 61 minutes. Il faut dire que l'Atlético de Madrid n'a pas chômé sur le mercato, notamment pour renforcer un secteur offensif au sein duquel sont arrivés Giacomo Raspadori, Alex Baena, Nico Gonzalez ou encore Thiago Almada. Par conséquent, Antoine Griezmann se contente désormais d'un rôle de remplaçant à l'Atlético de Madrid.