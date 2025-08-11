Griezmann se fait balancer en boite de nuit : Pierre Ménès dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mbaye Niang a récemment annoncé en interview que Pierre Ménès avait été le journaliste ayant rapporté la fameuse sortie non-autorisée de certains joueurs membres de l'équipe de France espoirs en 2012, et dont Antoine Griezmann faisait notamment partie. Mais l'ancien consultant de Canal + s'est accordé un droit de réponse, et nie toute responsabilité dans cette affaire.

Les faits remontent à 2012, alors qu'Antoine Griezmann faisait à cette époque partie de l'équipe de France espoirs. Lors d'un rassemblement au Havre, l'attaquant de l'Atlético de Madrid et certains de ses coéquipiers avaient décidé de filer en douce en boîte de nuit à Paris, mais cette virée nocturne avait finalement été révélée au grand jour : « On a croisé Pierre Ménès… Et là, quand on m’a rapporté ça, effectivement, je me suis dit qu’on était dans la merde », confiait dernièrement Mbaye Niang dans un entretien accordé à Média Carré, rendant donc Pierre Ménès responsable de la fuite de cette sortie clandestine en boite.

Ménès nie son implication Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès nie toute responsabilité dans cette affaire : « Si j’avais du dénoncer à la presse toutes les soirées que j’ai faites avec des footballeurs alors qu’ils n’étaient pas censés y être, j’en aurais balancé plus d’un. Maintenant, il y a prescription puisqu’ils sont à la retraite : je peux te citer Diawara, N’Gotty… ».