Pierre Ménès va signer au PSG ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques jours, une rumeur surprenante circule sur les réseaux sociaux : Pierre Ménès serait pressenti pour devenir le nouveau speaker du Parc des Princes la saison prochaine. Une information qui a rapidement pris de l’ampleur ces derniers jours… avant d’être catégoriquement démentie par le principal intéressé, avec une pointe d’ironie caractéristique.

Figure bien connue du paysage médiatique sportif français, Pierre Ménès s’est éloigné des plateaux télé depuis plusieurs années. Ancien consultant phare de Canal+, il fait désormais entendre sa voix principalement sur ses réseaux sociaux, où il commente l’actualité du football avec son franc-parler habituel.

Une folle rumeur apparaît Alors que le PSG prépare la saison 2025-2026, certains ont évoqué son nom pour incarner la nouvelle voix du Parc des Princes. Mais l’intéressé a rapidement mis fin à cette rumeur. Au cours d'un Face à Pierrot sur Youtube, Pierre Ménès a répondu avec humour.