Pierre Ménès va signer au PSG ? Il répond

Depuis quelques jours, une rumeur surprenante circule sur les réseaux sociaux : Pierre Ménès serait pressenti pour devenir le nouveau speaker du Parc des Princes la saison prochaine. Une information qui a rapidement pris de l’ampleur ces derniers jours… avant d’être catégoriquement démentie par le principal intéressé, avec une pointe d’ironie caractéristique.
Figure bien connue du paysage médiatique sportif français, Pierre Ménès s’est éloigné des plateaux télé depuis plusieurs années. Ancien consultant phare de Canal+, il fait désormais entendre sa voix principalement sur ses réseaux sociaux, où il commente l’actualité du football avec son franc-parler habituel.
Une folle rumeur apparaît
Alors que le PSG prépare la saison 2025-2026, certains ont évoqué son nom pour incarner la nouvelle voix du Parc des Princes. Mais l’intéressé a rapidement mis fin à cette rumeur. Au cours d'un Face à Pierrot sur Youtube, Pierre Ménès a répondu avec humour.
Pierre Ménès répond cash
« C’est bon de rire parfois. J’ai aucune aptitude pour être speaker. » a-t-il lâché lundi dernier. Il a aussi précisé ne plus vivre dans la capitale, ce qui rendrait cette idée encore plus improbable : « Je n’habite plus à Paris donc c’est une rumeur infondée. » a déclaré celui qui vient d'acquérir une maison à la Baule. Un démenti clair, net et sans équivoque.