Un grand nom viré de l’OM, la lourde perte annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot, récemment transféré de l’OM au Milan AC, a montré sa valeur internationale mercredi face à l’Islande. Entré à la 70ᵉ minute, le milieu de terrain français a réussi une prestation solide. Pour le journaliste Florent Gautreau, son mental et son expérience en font un pilier indispensable pour les Bleus, malgré les critiques récentes.

Cet été, Adrien Rabiot a quitté l’OM pour rejoindre le Milan AC. Un départ qui fait suite à son altercation avec Jonathan Rowe après la rencontre face à Rennes le 15 août dernier. En attendant de débuter son aventure en Serie A, Rabiot a été utilisé par Didier Deschamps face à l'Islande ce mercredi soir (2-1).

Rabiot solide pour son retour à Paris Malgré les sifflets du Parc des Princes, le milieu de terrain a su démontrer que son talent et son expérience restent précieux, notamment sur la scène internationale. Entré à la 70ème minute, Rabiot a fait preuve de solidité dans l'entrejeu comme le souligne Florent Gautreau sur RMC.