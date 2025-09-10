Un grand nom viré de l’OM, la lourde perte annoncée

Adrien Rabiot, récemment transféré de l’OM au Milan AC, a montré sa valeur internationale mercredi face à l’Islande. Entré à la 70ᵉ minute, le milieu de terrain français a réussi une prestation solide. Pour le journaliste Florent Gautreau, son mental et son expérience en font un pilier indispensable pour les Bleus, malgré les critiques récentes.
Cet été, Adrien Rabiot a quitté l’OM pour rejoindre le Milan AC. Un départ qui fait suite à son altercation avec Jonathan Rowe après la rencontre face à Rennes le 15 août dernier. En attendant de débuter son aventure en Serie A, Rabiot a été utilisé par Didier Deschamps face à l'Islande ce mercredi soir (2-1).
Rabiot solide pour son retour à Paris
Malgré les sifflets du Parc des Princes, le milieu de terrain a su démontrer que son talent et son expérience restent précieux, notamment sur la scène internationale. Entré à la 70ème minute, Rabiot a fait preuve de solidité dans l'entrejeu comme le souligne Florent Gautreau sur RMC.
L'OM a laissé filer un leader
« Rabiot, en dehors de tout ce qu’on a pu dire ces dernières semaines, le mec a un mental costaud. Lui, il fait partie des tauliers. Il a cette force-là. Et puis des gars comme ça avec cette expérience, avec cette force mentale, tu en auras besoin » a-t-il déclaré lors de l'After Foot.