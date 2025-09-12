OM : Coup de théâtre avec Balerdi, son remplaçant déjà annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nommé capitaine par Roberto de Zerbi la saison dernière, Leonardo Balerdi vit un début de saison délicat à l’Olympique de Marseille. Entre performances mitigées et critiques, le défenseur argentin peine à s’imposer comme le leader attendu. Son rôle à la tête de la défense phocéenne suscite désormais interrogations et débats parmi les observateurs.

Depuis la reprise, Leonardo Balerdi peine à retrouver son niveau. La saison dernière, le choix de Roberto de Zerbi de lui confier le brassard semblait logique : le défenseur argentin de l'OM avait montré son caractère et sa solidité. Mais les trois premiers matches de la saison ont mis à mal cette confiance.

C'est terminé pour Balerdi ? À l’OM comme en sélection, Balerdi a été mis en difficulté à plusieurs reprises, montrant des signes de fragilité inhabituels pour un joueur désigné comme capitaine. Ancien joueur, Marc Libbra évoque une erreur de la part de Roberto de Zerbi. « L’OM en a fait son capitaine et son joueur emblématique, mais il a été en danger sur les trois premiers matches. Peut-être qu’ils se sont trompés sur l’identité du capitaine » a-t-il confié.