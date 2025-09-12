OM : Coup de théâtre avec Balerdi, son remplaçant déjà annoncé

Nommé capitaine par Roberto de Zerbi la saison dernière, Leonardo Balerdi vit un début de saison délicat à l’Olympique de Marseille. Entre performances mitigées et critiques, le défenseur argentin peine à s’imposer comme le leader attendu. Son rôle à la tête de la défense phocéenne suscite désormais interrogations et débats parmi les observateurs.
Depuis la reprise, Leonardo Balerdi peine à retrouver son niveau. La saison dernière, le choix de Roberto de Zerbi de lui confier le brassard semblait logique : le défenseur argentin de l'OM avait montré son caractère et sa solidité. Mais les trois premiers matches de la saison ont mis à mal cette confiance.
C'est terminé pour Balerdi ?
À l’OM comme en sélection, Balerdi a été mis en difficulté à plusieurs reprises, montrant des signes de fragilité inhabituels pour un joueur désigné comme capitaine. Ancien joueur, Marc Libbra évoque une erreur de la part de Roberto de Zerbi. « L’OM en a fait son capitaine et son joueur emblématique, mais il a été en danger sur les trois premiers matches. Peut-être qu’ils se sont trompés sur l’identité du capitaine » a-t-il confié.
Son remplaçant déjà annoncé ?
Selon l'ancien joueur de l'OM, un homme de caractère comme Pierre-Emile Höjbjerg pourrait faire l'affaire. « Peut-être que Pierre-Emile Höjbjerg peut prendre le brassard. Peut-être que le brassard, aussi, surmotive Balerdi et l’amène à faire des erreurs. Mais ce n’est pas un peintre, il faut juste trouver le système qui lui convient le mieux » a confié Libbra à la Provence.