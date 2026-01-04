PSG-OM : Le coup surprise avec Kvaratskhelia !

Amadou Diawara

Ce jeudi, le PSG va tenter de remporter le Trophée des Champions face à l'OM. Avant de défier son plus grand rival, le club de la capitale a rendez-vous avec le Paris FC ce dimanche soir. Alors que Khvicha Kvaratskhelia a été victime d'un coup à l'entrainement, Luis Enrique devrait le préserver en vue du Classique.

Le PSG a remporté six trophées au total lors de l'année 2025 : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et le Coupe Intercontinentale. Et le 8 janvier, le club emmené par Luis Enrique pourrait déjà rafler un premier titre en 2026.

PSG : Kvaratskhelia a reçu un coup ce vendredi Ce jeudi, le PSG et l'OM ont rendez-vous au Koweit pour se disputer le Trophée des Champions. Avant ce Classique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a un derby à jouer contre le Paris FC ce dimanche soir.