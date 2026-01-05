Départ annulé : C'est le choc au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain va disputer un énième Trophée des champions jeudi. Coup d'envoi à 19h au Koweït, mais sans la ferveur des supporters dans le stade. C'est en effet l'information communiquée par L'Equipe ce lundi avec l'annulation du processus de voyage initialement mis en place par le club. Explications.

Avant la reprise de la Ligue 1 après la coupure hivernale, Roberto De Zerbi pestait déjà à une semaine du coup d'envoi du Trophée des Champions contre le PSG délocalisé au Koweït. L'entraîneur de l'OM vidait son sac et ne prenait pas de gants pour communiquer son mécontentement. « Mon avis reste le même, c'est le mien et ça ne veut pas dire que ce soit le plus juste : la Supercoupe de France, ou la Supercoupe d'Italie, doit se jouer dans le pays en question, devant les supporters des clubs. Mais j'irai au Koweït car c'est mon travail et on est fiers de disputer ce match. Ce n'est pas un problème par rapport au Koweït qui va nous accueillir de la meilleure façon, mais je suis contre cette idée ».

Le dispositif du PSG annulé ? Quel était le point de vue de Luis Enrique sur la question lui qui s'est déjà rendu au Qatar en décembre pour la Coupe intercontinentale ? Pas grand-chose, assurant être heureux de performer à n'importe quel endroit avec le Paris Saint-Germain. « Rien. Je suis très content de jouer avec le Paris Saint-Germain partout ». Néanmoins, le sentiment de l'entraîneur du PSG n'est pas pleinement partagé par les supporters parisiens. Et pour cause, bien que le Paris Saint-Germain ait instauré une offre de 800€ afin d'accueillir ses supporters au Koweït, tout le dispositif a été annulé.