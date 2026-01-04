Achraf Hakimi : La nouvelle blessure qui peut tout changer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé avec le Maroc pour la CAN, Achraf Hakimi a fait son retour dans le onze de départ ce dimanche en huitièmes de finale. Face à la Tanzanie, les Marocains continuent leur rêve d'une deuxième victoire dans la compétition à domicile. Mais ils ont appris en même temps le forfait d'un autre pilier, Azzedine Ounahi, pour le reste de la compétition.

Qualifié pour les quarts de finale, le Maroc a pu compter sur un but de Brahim Diaz pour remporter la victoire face à la Tanzanie. L'aventure continue donc pour les Marocains mais s'ils viennent de retrouver leur capitaine, Azzedine Ounahi, lui, ne peut plus continuer. Blessé à l'entraînement, il sera même absent plusieurs semaines, ce qui risque d'handicaper Achraf Hakimi et ses coéquipiers.

Azzedine Ounahi blessé, le Maroc perd un joueur Arrivé en béquilles pour soutenir ses coéquipiers face à la Tanzanie, Azzedine Ounahi ne sera pas là pour disputer la fin de la CAN avec le Maroc. L'ancien joueur de l'OM était titulaire lors des trois premiers matches lors de la phase de groupes. Selon L'Equipe, il a été victime d'une déchirure au mollet à l'entraînement, qui a réveillé une ancienne blessure avec Gérone. Il sera même absent cinq à six semaines.