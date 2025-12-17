PSG - Hakimi change d’équipe : La fuite sur les réseaux sociaux, ça va faire du bruit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Écarté des pelouses depuis début novembre et sa « sévère » entorse à la cheville, Achraf Hakimi se rapproche du retour. Cependant, le PSG va devoir patienter en raison de la participation de sa star à la Coupe d’Afrique des nations sur ses terres au Maroc. Ballon au pied, le défenseur parisien a signé quelques jongles et une fantaisie technique qui va alimenter les réseaux sociaux.

Le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi était violemment taclé par derrière par Luis Diaz au niveau de la cheville gauche lors de la réception du Bayern Munich au Parc des princes en Ligue des champions (1-2). Résultat : une sortie prématurée et une sévère entorse selon le communiqué médical du PSG qui le privera de plusieurs semaines d’absence. Et il se peut que le Paris Saint-Germain ne récupère pas son latéral droit avant le mois de janvier.

Blessé, Hakimi se prépare toujours pour la CAN En effet, la Coupe d’Afrique des nations se déroulera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier prochain. Le capitaine des Lions de l’Atlas pourrait être rapidement opérationnel plus la compétition avancera. Le pays hôte se frottera aux Comores, au Mali et à la Zambie.