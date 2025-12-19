L'OM a déjà programmé son premier transfert de l'été !

Alexis Brunet

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes, mais l’OM a également déjà pensé à celui de l’été prochain. En effet, le club phocéen cherche à attirer Souffian El Karouani gratuitement en fin de saison, lui qui montre de très belles choses aux Pays-Bas. Toutefois, Utrecht ne voudrait pas se laisser faire et aimerait bien récupérer un petit chèque grâce à cette opération.

Dans les prochaines semaines ouvrira le mercato hivernal et l’OM pourrait tenter quelques coups. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen chercherait à attirer un numéro dix pour faire souffler Mason Greenwood ainsi qu’un ailier. Dans un futur un peu plus éloigné, d’autres transferts sont déjà programmés.

Souffian El Karouani à l’OM l’été prochain ? Si le mercato hivernal ne servira que d’ajustement à l’OM, le mercato estival devrait lui être un peu plus animé. D’après les informations de Foot Mercato, le club phocéen aurait d’ailleurs déjà planifié un premier transfert, celui de Souffian El Karouani. Cet international marocain évolue au poste d’arrière gauche et il réalise une très bonne première partie de saison avec Utrecht, puisqu’il en est déjà à trois buts et surtout quinze passes décisives toutes compétitions. Medhi Benatia voudrait donc sauter sur l’occasion, surtout que le joueur de 25 ans sera pour le moment libre à la fin de la saison.