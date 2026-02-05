«Son problème, c’est la bouteille…» : Riolo balance sur une nouvelle recrue de Ligue 1

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les clubs de Ligue 1 ont été actifs durant le mercato hivernal, avec du mouvement dans chaque équipe présente en haut du classement. Présent dans l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo affiche toutefois ses doutes concernant l’un de ces nouveaux joueurs qu’il compare… à une bouteille de champagne.

La Ligue 1 a vu débarquer de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal, certains retrouvant le championnat de France. C’est le cas d’Allan Saint-Maximin, prêté pour la fin de la saison au RC Lens en provenance du Club América (Mexique). Alors que les Sang et Or ne sont qu’à deux points du PSG, leader du Championnat, Daniel Riolo s’interroge sur la capacité du nouveau joueur de Pierre Sage à s’imposer.

« Ce sont des questions en permanence » « Le problème avec Saint-Maximin c'est la bouteille de champagne qui arrive sur la table. Tu ne sais pas le bruit qu'elle va faire quand il va l'ouvrir. Tu ne sais pas si le champagne va être bon, tu ne sais pas si tu vas en renverser sur la table. Ce sont des questions en permanence », a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot.