«Son problème, c’est la bouteille…» : Riolo balance sur une nouvelle recrue de Ligue 1

Les clubs de Ligue 1 ont été actifs durant le mercato hivernal, avec du mouvement dans chaque équipe présente en haut du classement. Présent dans l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo affiche toutefois ses doutes concernant l’un de ces nouveaux joueurs qu’il compare… à une bouteille de champagne.
La Ligue 1 a vu débarquer de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal, certains retrouvant le championnat de France. C’est le cas d’Allan Saint-Maximin, prêté pour la fin de la saison au RC Lens en provenance du Club América (Mexique). Alors que les Sang et Or ne sont qu’à deux points du PSG, leader du Championnat, Daniel Riolo s’interroge sur la capacité du nouveau joueur de Pierre Sage à s’imposer.
« Ce sont des questions en permanence »
« Le problème avec Saint-Maximin c'est la bouteille de champagne qui arrive sur la table. Tu ne sais pas le bruit qu'elle va faire quand il va l'ouvrir. Tu ne sais pas si le champagne va être bon, tu ne sais pas si tu vas en renverser sur la table. Ce sont des questions en permanence », a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot.
« Je suis particulièrement heureux de l’arrivée d’Allan »
Dans les rangs lensois, on se réjouit en tout cas de pouvoir compter sur l’attaquant de 28 ans pour la fin de la saison. « Je suis particulièrement heureux de l’arrivée d’Allan, dont j’ai déjà pu observer les valeurs humaines et le comportement dans un vestiaire, a réagi Jean-Louis Leca, directeur sportif du Racing. La Ligue 1 connaît le footballeur, réputé depuis très jeune pour ses facultés de vitesse, de dribble et d’explosivité. Il a d’ailleurs montré l’étendue de son talent pendant quatre saisons en Premier League dans un championnat très exigeant physiquement. Au-delà du joueur, je veux valoriser l’homme. Allan nous avait donné sa parole et il a fait beaucoup d’efforts pour nous rejoindre, notamment pour se rapprocher de sa famille. À son image, cette signature s’est faite rapidement et nous avons hâte de le voir s’illustrer à Bollaert. »