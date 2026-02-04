Daniel Riolo l’affirme, «c’est terminé» : Un coach de Ligue 1 va se faire virer ?

A chaque intersaison, il y a du changement dans les effectifs des clubs, mais aussi parfois sur le banc de touche. Cela pourrait être le cas pour cette formation de Ligue 1 à en croire le journaliste Daniel Riolo, prenant la parole au micro de RMC, dans L’After Foot.
Jusqu’à présent, ils sont cinq. Cinq entraîneurs de Ligue 1 à avoir quitté leurs fonctions durant cette saison, et ce pour diverses raisons. Adi Hütter (Monaco) a été le premier à plier bagage, avant d’être suivi par Luis Castro (Nantes), Franck Haise (Nice) et Stéphane Le Mignan (Metz). De son côté, Liam Rosenior a laissé Strasbourg pour rejoindre Chelsea, les deux clubs étant sous le joug du même actionnaire, BlueCo. Verrons-nous d’autres changements dans les semaines à venir ?
Pour Daniel Riolo, c’est déjà fini avec cet entraîneur
Alors que le Stade Rennais s’est incliné ce mardi soir face à l’OM (0-3) en huitième de finale de Coupe de France, Daniel Riolo a été cash concernant la fin de saison de la formation bretonne, et l’avenir à moyen terme de l’entraîneur Habib Beye. « Je pense que Rennes c'est terminé. Ce qui s'est passé avec le mercato, le message envoyé c'est que c'est fini. Ils ne seront pas européens et Habib Beye devra poursuivre sa carrière ailleurs avec ses idées. C'est le deal, affirme le journaliste, au micro de RMC. Donc j'acte que ce club est fini en terme d'ambitions et que ça ne les intéresse plus. J'en ai marre de croire à leurs histoires. Ce qui est important c'est que ces dix dernières années ils ont fait 400M€ de ventes de joueurs, ils sont contents c'est très bien ».
« S'il n'y a pas de qualification européenne, ça s'arrêtera »
Habib Beye a effectivement lié son avenir à une éventuelle qualification européenne de Rennes. « Ce n'est pas une question d'envie de continuer ou pas. Mais la discussion interviendra le 26 mai si finale de Coupe de France, et on l'espère, mais pas avant. J'ai été très clair avec les dirigeants et les dirigeants ont été très très clairs avec moi, disait-il en début d’année. En cas de qualification en Coupe d'Europe, on a un an supplémentaire. Et là on aura le temps de discuter. S'il n'y a pas de qualification européenne, ça s'arrêtera et ça sera tout à fait logique parce que j'ai accepté ce challenge-là ».