14 millions d’euros de plus à gagner en Ligue 1

Chaque semaine, c’est une rencontre de Ligue 1 qui est diffusée sur BeIN Sports. Mais voilà que celle-ci était dernièrement au coeur d’un litige entre la chaine de télévision et la LFP pour ce qui est du paiement des droits de ce match. Un conflit qui s’est alors réglé devant la justice française avec à la clé une fortune d’environ 14M€.

Les victoires s’enchainent pour la LFP pour ce qui est des droits de la Ligue 1. Comme l’a rappelé L’Equipe, dernièrement, la Ligue avait obtenu gain de cause dans son procès contre Canal+ et BeIN Sports concernant le contrat Amazon de 2021. Mais voilà qu’un autre litige était en cours. En effet, cette fois, c’était seulement BeIN Sports qui était en conflit avec la LFP concernant la diffusion de son match de Ligue 1. Mécontente des restrictions imposées, la chaine de télévision ne versait alors que 14 des 18M€ d'euros prévus à chaque échéance de paiement, allant même jusqu’à réclamer 29M€ d’indemnités.

14 130 000€ à régler ! Mais voilà que la justice française a délibéré et le tribunal des activités économiques de Paris a tranché en faveur de la LFP. Comme le rapporte le quotidien sportif, celui-ci « déboute la SAS beIN Sports France de toutes ses demandes » et lui demande de régler « la somme de 14 130 000 € au titre des soldes impayés des échéances » à LFP Media, la société commerciale de la LFP.