PSG : Plus de 10 ans après, il craque enfin et balance tout !

Fin 2011, Antoine Kombouaré voyait le PSG le remercier et le remplacer sur le banc de touche par Carlo Ancelotti. Mais pas de rancoeur éternelle pour celui qui a également porté les couleurs rouge et bleu pendant sa carrière de joueur. Un amour qui traverse les époques pour le club parisien au point de le faire pleurer à Munich, antre du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.
Le 31 mai 2025, 55 ans après la fondation du PSG, le club de la capitale s'offrait la première Ligue des champions de son histoire. Le tout, avec classe en surclassant l'Inter sur le score de 5 buts à 0. Pour la première fois de sa carrière, Antoine Kombouaré acceptait le costume de commentateur. L'ex-coach du PSG et du FC Nantes n'a pas pu contenir ses vives émotions durant cette soirée historique pour le club qu'il a connu en tant que joueur également comme il l'a raconté pour Le Parisien.
«Je criais de joie»
« A chaque but, je me suis levé. C'était impossible de rester assis. Je criais de joie. J'avais les larmes aux yeux. Vous savez, j'ai passé douze ans dans ce club. Douze ans d'une vie. Joueur, entraîneur de la réserve et même premier coach de l'ère qatarienne. J'ai pensé à Francis Borelli qui m'avait fait venir, à Talar, Brochant, Cayzac, Denisot ou Sébastien Bazin, qui m'avait nommé coach. Et aussi à Nasser qui m'a donné six mois avec lui ». a avancé Antoine Kombouré au quotidien de la capitale dans son édition de ce dimanche, mais ce n'est pas tout.
«J'ai pleuré au stade et je l'assume»
L'ex-défenseur du PSG entre 1990 et 1995 a vu différentes générations œuvrer pour le développement de l'institution parisienne jusqu'au Saint-Graal de la C1 à Munich. L'occasion pour lui de glisser une dédicace spéciale et de passer aux aveux. « En commentant, je pensais à toutes ces générations qui avaient cravaché pour construire le PSG. Et je n'oublie pas ceux dont on ne parle jamais : les intendants. (...) J'ai pleuré au stade et je l'assume »