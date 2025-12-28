PSG : Plus de 10 ans après, il craque enfin et balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fin 2011, Antoine Kombouaré voyait le PSG le remercier et le remplacer sur le banc de touche par Carlo Ancelotti. Mais pas de rancoeur éternelle pour celui qui a également porté les couleurs rouge et bleu pendant sa carrière de joueur. Un amour qui traverse les époques pour le club parisien au point de le faire pleurer à Munich, antre du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Le 31 mai 2025, 55 ans après la fondation du PSG, le club de la capitale s'offrait la première Ligue des champions de son histoire. Le tout, avec classe en surclassant l'Inter sur le score de 5 buts à 0. Pour la première fois de sa carrière, Antoine Kombouaré acceptait le costume de commentateur. L'ex-coach du PSG et du FC Nantes n'a pas pu contenir ses vives émotions durant cette soirée historique pour le club qu'il a connu en tant que joueur également comme il l'a raconté pour Le Parisien.

«Je criais de joie» « A chaque but, je me suis levé. C'était impossible de rester assis. Je criais de joie. J'avais les larmes aux yeux. Vous savez, j'ai passé douze ans dans ce club. Douze ans d'une vie. Joueur, entraîneur de la réserve et même premier coach de l'ère qatarienne. J'ai pensé à Francis Borelli qui m'avait fait venir, à Talar, Brochant, Cayzac, Denisot ou Sébastien Bazin, qui m'avait nommé coach. Et aussi à Nasser qui m'a donné six mois avec lui ». a avancé Antoine Kombouré au quotidien de la capitale dans son édition de ce dimanche, mais ce n'est pas tout.