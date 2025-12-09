Transfert au PSG : L’appel surprise du FC Barcelone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’avait qu’un amour à l’époque : le PSG. Le club qui l’a formé, qui lui a offert ses premiers pas dans le monde professionnel et pour lequel il a porté le brassard de capitaine. Le tout, à ses 23 ans, moment où il a pris la décision de relever un nouveau challenge à l’étranger du côté de Liverpool. Et pourtant, le FC Barcelone de Lionel Messi avait toqué à la porte pour un transfert à l’été 2013.

Titi parisien, Mamadou Sakho a été l’un des pionniers de sa génération de joueurs issus du centre de formation du PSG à arborer le brassard de capitaine de l’équipe première. Enfant de la capitale né dans le 18ème arrondissement de Paris, Sakho intégrait le groupe professionnel à 17 ans et ne l’a plus quitté pendant six saisons et un jubilé contre le FC Lorient au poste de gardien de but après l’expulsion de Ronan Le Crom entré en jeu pour remplacer Alphonse Areola.

Mamadou Sakho quitte son club de cœur à 23 ans pour filer à Liverpool Ce fut la dernière image de Mamadou Sakho sous le maillot du PSG. A 23 ans, le titi parisien décidait de voler de ses propres ailes pour se rendre à Liverpool. Et pourtant, d’autres gros clubs européens ont toqué à sa porte. En plus des Reds qui ont finalement eu sa bénédiction, Sakho a été courtisé par un autre club anglais, un géant du football allemand et le grand FC Barcelone de Lionel Messi.