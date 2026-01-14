Zinedine Zidane : L’affaire avec un gros nom qui lui a valu des problèmes…

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2004, l’AS Monaco de Didier Deschamps réussissait à se hisser jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Pour y arriver, le club de la Principauté avait notamment réussi à éliminer le Real Madrid au terme d’une double confrontation folle. Ludovic Giuly, alors joueur monégasque, s’en souvient très bien, d’autant qu’en marge du match retour, il a attiré quelques ennuis à Zinedine Zidane, alors chez les Merengue. Explications.

Battu 4-2 au Bernabeu par le Real Madrid, l’AS Monaco devait réaliser un exploit à domicile face aux Galactiques pour continuer en Ligue des Champions. Vainqueur 3-1, la formation dirigée alors par Didier Deschamps avait réussi à se qualifier grâce à la règle du but à l’extérieur. Invité de Détective Mathoux, Ludovic Giuly, ancien de Monaco, a expliqué qu’il n’oubliera pas ce moment de sitôt : « C’est le match le plus important de ma carrière. On joue une équipe qui s’appelle les Galactiques, il y a 3 ou 4 Ballon d’Or dedans et nous on est le petit Poucet. Ça se passe pas très bien le match aller, on se dit qu’on a rien à perdre. Le match retour est incroyable ».

« Il m'en a voulu après Zizou un petit peu » Le Real Madrid avait donc été éliminé par l’AS Monaco et voilà que Zinedine Zidane a ensuite eu des problèmes en Espagne. La faute à Ludovic Giuly. Que s’est-il passé ? Celui qui a également joué pour le FC Barcelone a raconté dans un premier temps : « Il y a Zidane qui me parle à la mi-temps ? Je n'aime pas rajouter car il m'en a voulu après Zizou un petit peu. Mais moi j'en ai rajouté dans les vestiaire. J’avais dit à mon manager de lui demander son maillot à mi-temps. En discutant, je lui dis : « Zizou, tu n’oublies pas le maillot à la fin du match ». Il me dit pas de soucis. Je lui dis : « Ça va 1 partout, c’est bien pour nous ». Il me dit qu’ils ne jouent pas très bien. Il n’a pas dit qu'ils étaient fatigués. Moi, quand je rentre dans le vestiaire : « Les gars, j’ai parlé à Zizou, ils sont fatigués, ils sont cuits, ils ont du mal ». J’en ai un peu rajouté. La deuxième mi-temps se passe comme elle se passe ».