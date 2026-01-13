Kylian Mbappé : Le mariage de «rêve» après la rupture !

Pierrick Levallet

Ce lundi soir, le Real Madrid a officialisé l’éviction de Xabi Alonso. Le technicien espagnol n’a jamais su convaincre ses dirigeants, et la défaite contre le FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne a été celle de trop. Kylian Mbappé sera désormais entraîné par Alvaro Arbeloa. Et l’ancien latéral droit madrilène a confié qu’officier sur le banc merengue était un rêve devenu réalité.

Ce week-end, le Real Madrid a vu la Supercoupe d’Espagne lui échapper. Le club madrilène s’est incliné face au FC Barcelone (3-2), et cette défaite a été fatale à Xabi Alonso. Le technicien espagnol a été évincé ce lundi soir. Kylian Mbappé sera désormais entraîné par Alvaro Arbeloa. Et celui qui officiait à la Castilla a avoué qu’il réalisait ainsi un rêve.

«Nous avons une équipe super» « C’est un rêve devenu réalité. Je connais la responsabilité qui est sur mes épaules. J’y fais face avec beaucoup d’excitation. Nous avons une équipe super avec des gars désireux de tout faire. N’oublions pas qu’il y a des joueurs avec six Ligues des champions. Ça semble être oublié facilement » a confié Alvaro Arbeloa en conférence de presse ce mardi.