Séparation officielle : Ça va mal pour Kylian Mbappé !

C'est officiel depuis le début de la semaine, Xabi Alonso a quitté le Real Madrid où il a été remplacé par Alvaro Arbeloa. Invité à commenter cette situation, Benoit Tremoulinas estime que les égos dans le vestiaire ont eu raison du technicien espagnol qui n'a jamais pu imposer son jeu.

Après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone, Xabi Alonso a décidé de quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid, d'un commun accord d'après le communiqué du club merengue. Pour Benoit Tremoulinas, la guerre d'egos dans le vestiaire a eu raison des choix de l'ancien coach du Bayer Leverkusen. Il pointe notamment du doigt Kylian Mbappé.

Intertitre 2 « C’est le problème de ces nouveaux coachs qui pensent qu’ils vont arriver à amener leur philosophie de jeu dans le club où ils vont signer. C’est-à-dire un très grand club comme le Real ou autre. Luis Enrique a réussi. Pourquoi ? Parce que dans son vestiaire il n’y a pas beaucoup d’égos surdimensionnés comme dans certains clubs », estime-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.