Kylian Mbappé avec une star : Il demande le divorce !

Au Real Madrid, Kylian Mbappé empile les buts, mais pas les trophées. Le collectif merengue n'est pas suffisament huilé pour permettre au champion du monde d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixé en arrivant dont la consécration en Ligue des champions. Au point où on serait même arrivé à un point de non-retour : une séparation avec une voire deux stars du vestiaire.

Le Real Madrid a remporté la Liga ainsi que la Ligue des champions au cours de la saison 2023/2024. Avec Toni Kroos, Jude Bellingham et Vinicius Jr notamment, l'équipe alors entraînée par Carlo Ancelotti soulevait la coupe aux grandes oreilles à Wembley, stade mythique de Londres. Dans la foulée de cette victoire dans la plus belle des compétitions de clubs européens, Kylian Mbappé signait en provenance du PSG et arrivait comme le messie tant attendu par Florentino Pérez depuis de longues années.

«L'arrivée de Mbappé a changé l'équation au sein du vestiaire» Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec ses 256 réalisations s'intégrait à l'effectif peuplé de stars du Real Madrid, mais ne rencontre pas le même succès sur le plan collectif. Aucun trophée national et deux titres mineurs en 2024 : Supercoupe d'Europe et Coupe intercontinentale des clubs. Cette saison, Xabi Alonso a fait les frais des résultats du Real Madrid et a été remplacé en debut de semaine dernière par Alvaro Arbeloa. Ce licenciement est indirectement dû à l'incorporation de Mbappé dans le groupe selon Bertrand Latour. « Xabi Alonso ? Qu'on le veuille ou nous, l'arrivée de Mbappé a changé l'équation au sein du vestiaire ».