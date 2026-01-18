Séparation avec Kylian Mbappé : La décision choc !

Pierrick Levallet

Il y a presque une semaine maintenant, le Real Madrid a pris la décision de se séparer de Xabi Alonso. Le coach espagnol avait perdu le contrôle du vestiaire de Kylian Mbappé. La direction madrilène s’est d’ailleurs rendue compte qu’elle n’était plus sur la même longueur d’ondes avec le technicien de 44 ans suite à une décision controversée avec le natif de Bondy.

Cela fait maintenant bientôt une semaine que le Real Madrid s’est séparé de Xabi Alonso. Le club madrilène a annoncé la nouvelle au lendemain de la finale de Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Kylian Mbappé est désormais entraîné par Alvaro Arbeloa. Et si la direction merengue en est venue à prendre une telle décision, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus en symbiose avec le coach espagnol.

Xabi Alonso a fait un choix controversé avec Mbappé Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso avait par exemple fait un choix qui a surpris au Real Madrid en faisant jouer Kylian Mbappé contre Talavera en décembre dernier. L’ancien du PSG était touché au genou. La direction pensait alors qu’il allait être laissé au repos. Mais Xabi Alonso avait décidé de le faire jouer, un choix controversé au sein de la Casa Blanca.