Transfert imminent au PSG : Le gros coup de gueule à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu’ici très calme sur le marché des transferts, le PSG serait sur le point de boucler sa première recrue du mois de janvier. Et c’est au FC Barcelone que le club de la capitale aurait trouvé son bonheur. En effet, tout serait visiblement bouclé pour la vendue du prometteur milieu de terrain, Dro, dont la clause libératoire est de 6M€. De quoi faire grincer des dents en Espagne.

A 18 ans, Dro représentait l’avenir du FC Barcelone. Lancé dans le grand bain par Hansi Flick, le prometteur milieu de terrain grattait petit à petit du temps de jeu. Mais voilà que la suite de sa carrière va finalement s’écrire loin de la Catalogne. En effet, en ce mois de janvier, le Blaugrana va rejoindre le PSG, qui va lever sa clause libératoire de 6M€. Dro est donc maintenant attendu à Paris, au grand dam de nombreux observateurs en Espagne.

Le PSG à l’attaque des clubs espagnols ! Pour AS, Artiz Gabilondo a notamment poussé un coup de gueule à propos de ce départ de Dro du FC Barcelone vers le PSG. C’est ainsi qu’il a écrit : « Les clubs anglais et le champion d'Europe en titre ne se contentent pas de sortir le chéquier pour dompter les deux géants de la Liga, ils s'attaquent aussi depuis un certain temps à leurs principaux points faibles : leurs centres de formation ».