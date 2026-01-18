C'est la folie au PSG, l'incroyable projet à 1,3 milliards d'euros !

Amadou Diawara

Présent à Londres ce week-end, Adam Silver a confirmé que la NBA voulait voir le PSG faire partie de la future compétition européenne imaginée par la FIBA. Si le club de la capitale n'a pas encore formé son équipe de basket, il pourrait tout de même intégrer ce projet à 1,29 milliard d'euros.

Alors qu'Orlando et Memphis vont s'affronter à Londres ce dimanche (18 heures), Adam Silver a été interrogé lors d'une table ronde avec plusieurs médias ce samedi. Et le patron de la NBA a confirmé qu'il voulait voir le PSG intégrer la future compétition européenne imaginée par la FIBA. « Ils jouent au plus haut niveau de compétition (en football) et ils ont le savoir-faire pour opérer un club de basket au plus haut niveau, si cela les intéresse. Oui, c'est un club avec lequel nous discutons », a confié Adam Silver. QSI et la ligue nord-américaine étant en contacts depuis plusieurs mois pour que le PSG ait une place permanente en NBA Europe, qui sera lancée en 2027-2028. « C'est ambitieux, mais c'est faisable », a ajouté Adam Silver.

Le PSG va intégrer la NBA Europe ? Egalement interrogé, Mark Tatum a expliqué pourquoi le PSG était un sérieux candidat pour la NBA Europe. « Paris est un marché dans lequel nous voulons absolument être. Il y a leur capacité à créer une marque, une culture, leur association avec l'équipementier Jordan (de Michael Jordan), qui est, elle, liée au basket. Nous recherchons les bons partenaires pour notre projet et le PSG amène un niveau d'expertise très intéressant en termes de marketing, de promotion et de construction d'une marque mondiale », a affirmé le numéro 2 de la NBA.