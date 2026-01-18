Transfert en Espagne : Le PSG le bloque ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 2 février prochain, le rideau tombera sur le marché hivernal des transferts. L'occasion pour le PSG d'opérer quelques ajustements au sein du vestiaire de Luis Enrique comme le départ de Kang-in Lee. Malgré un intérêt grandissant de l'Atletico de Madrid de Diego Simeone, le Paris Saint-Germain semblerait avoir une tout autre idée en tête.

Tout semble s'accélérer en cette seconde partie de mercato hivernal au PSG et ce, alors que ce fut le calme plat pendant la première quinzaine de janvier. Samedi, le jeune milieu de 18 ans du FC Barcelone, Dro Fernandez, était annoncé plus proche que jamais du Paris Saint-Germain. Et ce, en raison d'un accord trouvé pour un contrat de quatre saisons et demi avec les décideurs du PSG et l'activation de sa clause libératoire de 6M€.

Kang-in Lee fait tourner des têtes à l'Atletico de Madrid ? Le crack de La Masia arrive et Kang-in Lee s'en va ? Annoncé sur le départ du PSG depuis plusieurs fenêtres des transferts, l'international sud-coréen de 24 ans ferait des envieux en Espagne. Et plus précisément dans la capitale. Matteo Moretto confie sur son compte X que l'Atletico de Madrid lorgnerait sa signature. Son dirigeant Mateu Alemany se serait même rendu à Paris dans l'optique de négocier avec les parties concernées.