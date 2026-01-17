Son transfert de rêve plombé... par Lionel Messi ?

Ils sont beaucoup les Français à avoir évolué en Premier League. Mais ceux qui ont réussi à Barcelone, moins. Ludovic Giuly a affirmé en entretien avec Canal+ pouvoir se vanter d'une telle prouesse, d'autant plus que le joueur qui l'a remplacé est dans la conversation du meilleur de l'histoire : Lionel Messi. Néanmoins, l'été 2006 et son refus de rejoindre un club anglais en parallèle du développement de Messi au Barça est un regret qui le hante toujours à ce jour.
Ludovic Giuly a bien voyagé au cours de sa carrière qu'il a passé pour la majeure partie en France à l'OL, Monaco, au PSG ainsi qu'à Lorient. Sinon, le natif de Lyon a vécu quatre années à l'étranger, trois en Espagne en tant que joueur du FC Barcelone et une en Italie aux côtés de Francesco Totti à la Roma. Le train pour la Premier League est passé à deux reprises, mais il ne l'a jamais pris, ce qui demeure à ce jour le plus grand regret de sa carrière.
«C'est un truc que j'aurais voulu découvrir»
Se prêtant au thème de l'interrogatoire d'Hervé Mathoux dans l'émission Canal+ : Détective Mathoux, Ludovic Giuly a avoué que le championnat anglais est la pièce manquante de son puzzle de carrière. Un regret auquel Lionel Messi a indirectement pris part comme il la raconte à coeur ouvert. « Mon plus grand regret est de ne pas avoir joué en Angleterre. Pour l'ambiance. C'est un truc que j'aurais voulu découvrir. Je devais partir à Chelsea avant d'aller à Barcelone. Après j'ai eu Liverpool et je suis resté à Barcelone forcément, parce que (Rafael) Benitez m'appelle quand on fait le triplé. C'est dur de partir de Barcelone quand on fait le triplé. C'est un choix à faire ».
«Si j'avais su que Leo arrivait aussi rapidement, peut-être que j'aurais pris la décision d'aller à Liverpool»
Si Ludovic Giuly s'était montré un peu plus prévoyant au sujet de la progression fulgurante du jeune Lionel Messi en 2006, il aurait pu vivre son expérience anglaise du côté de Liverpool. « Mais si j'avais su que Leo (ndlr Messi) arrivait aussi rapidement, peut-être que j'aurais pris la décision d'aller à Liverpool. La première année, je ne vois pas du tout Messi, je ne sais pas qui c'est. La deuxième année se passe bien pour moi et on gagne beaucoup de matchs. A partir de janvier, on le voit s'entraîner avec nous. Quand il y avait la sélection, tout le monde partait sauf quelques-uns dont moi. On faisait des entraînements avec Leo et c'est là que je l'ai découvert. Il avait ce toucher de balle, ce pied gauche, et il ne bougeait pas une oreille quand on lui mettait des taquets, je me suis dis : «c'est quoi ce truc quoi ». Je savais qu'il allait être sur mon poste, du coup c'était beaucoup plus compliqué. Il a commencé à faire des matchs, j'ai dit : « wow, ça va être compliqué ». (...) La finale de la Ligue des champions qu'il ne joue pas à cause de sa blessure, il ne veut pas de la médaille parce qu'il estime ne pas avoir participé. A son âge, je me dis que ce gamin va faire du lourd. Aujourd'hui, je peux le dire sur le ton de la boutade, je suis le joueur à qui il a pris ma place. Le premier Français qui réussit et Leo Messi qui me prend ma place. C'est une vraie fierté ce parcours à Barcelone ».
Un rendez-vous manqué donc pour l'attaquant français.