Son transfert de rêve plombé... par Lionel Messi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont beaucoup les Français à avoir évolué en Premier League. Mais ceux qui ont réussi à Barcelone, moins. Ludovic Giuly a affirmé en entretien avec Canal+ pouvoir se vanter d'une telle prouesse, d'autant plus que le joueur qui l'a remplacé est dans la conversation du meilleur de l'histoire : Lionel Messi. Néanmoins, l'été 2006 et son refus de rejoindre un club anglais en parallèle du développement de Messi au Barça est un regret qui le hante toujours à ce jour.

Ludovic Giuly a bien voyagé au cours de sa carrière qu'il a passé pour la majeure partie en France à l'OL, Monaco, au PSG ainsi qu'à Lorient. Sinon, le natif de Lyon a vécu quatre années à l'étranger, trois en Espagne en tant que joueur du FC Barcelone et une en Italie aux côtés de Francesco Totti à la Roma. Le train pour la Premier League est passé à deux reprises, mais il ne l'a jamais pris, ce qui demeure à ce jour le plus grand regret de sa carrière.

«C'est un truc que j'aurais voulu découvrir» Se prêtant au thème de l'interrogatoire d'Hervé Mathoux dans l'émission Canal+ : Détective Mathoux, Ludovic Giuly a avoué que le championnat anglais est la pièce manquante de son puzzle de carrière. Un regret auquel Lionel Messi a indirectement pris part comme il la raconte à coeur ouvert. « Mon plus grand regret est de ne pas avoir joué en Angleterre. Pour l'ambiance. C'est un truc que j'aurais voulu découvrir. Je devais partir à Chelsea avant d'aller à Barcelone. Après j'ai eu Liverpool et je suis resté à Barcelone forcément, parce que (Rafael) Benitez m'appelle quand on fait le triplé. C'est dur de partir de Barcelone quand on fait le triplé. C'est un choix à faire ».