PSG - Transfert à 40M€ : Il débarque à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver pourrait finalement être plus animé que prévu du côté du PSG. Et pour cause, alors que le jeune joueur du Barça Dro Fernandez devrait s'engager avec le club de capitale dans les prochaines heures, côté départ, cela s'accélèrerait également pour Lee Kang-In.

Luis Enrique l'a récemment annoncé en conférence de presse, le PSG est toujours prêt à l'idée de renforcer son effectif. Ainsi, le crack du Barça Dro Fernandez serait proche de débarquer, mais cela pourrait également bouger côté départ. Et Lee Kang-In serait concerné par un éventuel transfert.

L'Atlético accélère pour Lee Kang-In En effet, selon les informations de AS, Mateu Alemany, directeur du football de l'Atlético de Madrid, était présent au Parc des Princes vendredi soir pour assister au match entre le PSG et le LOSC. L'occasion de discuter avec la direction parisienne d'un éventuel transfert de Lee Kang-In qui conserve une excellente cote en Liga depuis ses passages à Valence et Majorque.