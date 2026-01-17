PSG - Transfert à 40M€ : Il débarque à Paris !

Le mercato d'hiver pourrait finalement être plus animé que prévu du côté du PSG. Et pour cause, alors que le jeune joueur du Barça Dro Fernandez devrait s'engager avec le club de capitale dans les prochaines heures, côté départ, cela s'accélèrerait également pour Lee Kang-In.
Luis Enrique l'a récemment annoncé en conférence de presse, le PSG est toujours prêt à l'idée de renforcer son effectif. Ainsi, le crack du Barça Dro Fernandez serait proche de débarquer, mais cela pourrait également bouger côté départ. Et Lee Kang-In serait concerné par un éventuel transfert.
L'Atlético accélère pour Lee Kang-In
En effet, selon les informations de AS, Mateu Alemany, directeur du football de l'Atlético de Madrid, était présent au Parc des Princes vendredi soir pour assister au match entre le PSG et le LOSC. L'occasion de discuter avec la direction parisienne d'un éventuel transfert de Lee Kang-In qui conserve une excellente cote en Liga depuis ses passages à Valence et Majorque.
Une opération avoisinant les 40M€ ?
Et alors que le contrat de l'international sud-coréen s'achève en juin 2028 avec le PSG, le montant de la transaction pourrait atteindre les 40M€. Une somme qui n'effraie pas l'Atlético de Madrid qui a récupéré 60M€ depuis l'ouverture du mercato grâce aux ventes de Gallagher et Raspadori. Cependant, AS précise qu'un prêt avec option d'achat n'est pas non plus à exclure dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, Lee Kang-In pourrait bien être l'un des dossiers chauds de cette fin de mercato comme le confirme MARCA qui rappelle également que Mateu Alemany connaît très bien l'entourage du joueur compte tenu de leur passé en commun à Valence.