PSG - Guerre avec Kylian Mbappé : La nouvelle folie annoncée !

Pierrick Levallet

Pour renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine, le PSG penserait à piocher en Premier League. Le club de la capitale aurait en effet des vues sur Enzo Fernandez. Le joueur de Chelsea serait également dans le radar du Real Madrid de Kylian Mbappé. Et pour espérer convaincre les Blues, il va falloir sortir les grands moyens.

Cet hiver, le PSG n’a pas prévu grand-chose sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’en septembre. En revanche, les dirigeants parisiens prépareraient déjà leur recrutement pour l’été prochain. Et les Rouge-et-Bleu envisageraient de piocher en Premier League.

Le PSG et le Real Madrid en guerre pour Enzo Fernandez ! Le PSG serait en effet intéressé par les services d’Enzo Fernandez. Le profil de l’international argentin pourrait plaire à Luis Enrique pour renforcer le milieu de terrain. Le joueur de 25 ans serait toutefois dans le radar du Real Madrid de Kylian Mbappé. Une guerre est donc à prévoir pour le champion du monde 2022. Il va néanmoins falloir sortir les grands moyens pour convaincre Chelsea sur le mercato.