Grosse erreur, le PSG va boucler son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le PSG agite le mercato hivernal. Et pour cause, le club parisien serait sur le point de déclencher la clause libératoire de Dro Fernandez (18 ans), considéré comme l’un des plus gros talents du FC Barcelone. Une opération rendue possible par une erreur de Deco, directeur sportif du club catalan.

Le PSG s’apprête à boucler un coup très intéressant sur le mercato. Le club de la capitale serait tout proche de déclencher la clause libératoire de Dro Fernandez. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain offensif espagnol est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du FC Barcelone, avec qui il dispose d’une clause d’un montant de 6M€ que Paris va payer.

Le PSG boucle le gros coup Dro Fernandez D’après plusieurs médias, Dro Fernandez a d’ores et déjà signé un contrat de quatre ans et demi avec le PSG, le liant donc jusqu’en juin 2030 avec les champions d’Europe en titre. Conquis par le projet parisien mais aussi par le discours de Luis Enrique, le crack né en 2008 représente une très belle opportunité de marché pour le PSG.