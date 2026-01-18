Grosse erreur, le PSG va boucler son transfert !

Depuis plusieurs jours, le PSG agite le mercato hivernal. Et pour cause, le club parisien serait sur le point de déclencher la clause libératoire de Dro Fernandez (18 ans), considéré comme l’un des plus gros talents du FC Barcelone. Une opération rendue possible par une erreur de Deco, directeur sportif du club catalan.
Le PSG s’apprête à boucler un coup très intéressant sur le mercato. Le club de la capitale serait tout proche de déclencher la clause libératoire de Dro Fernandez. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain offensif espagnol est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du FC Barcelone, avec qui il dispose d’une clause d’un montant de 6M€ que Paris va payer.
Le PSG boucle le gros coup Dro Fernandez
D’après plusieurs médias, Dro Fernandez a d’ores et déjà signé un contrat de quatre ans et demi avec le PSG, le liant donc jusqu’en juin 2030 avec les champions d’Europe en titre. Conquis par le projet parisien mais aussi par le discours de Luis Enrique, le crack né en 2008 représente une très belle opportunité de marché pour le PSG.
Une erreur de Deco ?
Comme l’indique le Parisien, cette signature a été rendue possible dans un premier temps par une erreur de la direction du FC Barcelone. Le directeur sportif Deco a tardé avant de proposer une offre de prolongation à Dro (offre qui aurait drastiquement augmenté sa clause libératoire), ce qui a conduit le jeune joueur à envisager un départ dès cet hiver.