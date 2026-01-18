Transfert validé : La masterclass du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si l’on attendait pas forcément le PSG sur ce mercato hivernal, le club de la capitale est en train de boucler une signature. Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez va s’engager en faveur du champion d’Europe dans les prochains jours. Paris, qui va dépenser uniquement 6M€ dans cette opération, a réalisé un coup de maître.

Dans un mois de janvier que l’on pensait plutôt tranquille sur la capitale, le PSG a finalement surpris tout le monde en bouclant un transfert sur ce mercato hivernal. Né en 2008 et faisant partie des éléments les plus talentueux de la formation du FC Barcelone, Dro Fernandez a signé un contrat de quatre ans et demi en faveur du club parisien.

Le Barça frustré de la perte de Dro Apparu à quelques reprises sous les ordres d’Hansi Flick cette saison, l’Espagnol tout juste âgé de 18 ans a été conquis par le projet du PSG présenté par Luis Enrique. Doté d’un profil extrêmement prometteur, Dro a décidé de rallier Paris, au grand dam de tout le Barça, et en particulier du coach allemand qui n’a pas caché son désarroi en conférence de presse.