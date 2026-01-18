Mercato - OM : Un transfert historique en vue ?

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Leeds United, Charlie Cresswell aurait attiré l’attention de plusieurs formations en Angleterre et en Allemagne, mais également en France. L’OM serait sur la piste du défenseur âgé de 23 ans que Toulouse espère vendre pour une somme record, mais pas cet hiver, plutôt l’été prochain.
Au début du mois de janvier, Ligue 1+ confirmait l’intérêt de l’OM pour Charlie Cresswell. Formé à Leeds United et prêté à Millwall lors de l’exercice 2022-2023, le défenseur âgé de 23 ans est arrivé à Toulouse à l’été 2024, où il est sous contrat jusqu'en juin 2028.
Cresswell dans le viseur de l’OM, Chelsea et Dortmund
D’après les informations de L’Équipe, l’OM pourrait se positionner dans ce dossier à la fin de la saison, alors que Chelsea et le Borussia Dortmund seraient également intéressés par Charlie Cresswell. Jeudi, The Athletic évoquait une offre de 18M€ de Wolfsburg pour l’Anglais, mais Toulouse aimerait le garder cet hiver.
Une vente record l’été prochain ?
En effet, selon L’Équipe, qui ne confirme pas la proposition de Wolfsburg, l’objectif du TFC serait plutôt de s’en séparer l’été prochain, mais pas à moins de 20M€, ce qui serait une vente record pour le club. Une belle plus-value pour un joueur recruté contre un montant estimé à 4,5M€.