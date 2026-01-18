Mercato - OM : Un transfert historique en vue ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Leeds United, Charlie Cresswell aurait attiré l’attention de plusieurs formations en Angleterre et en Allemagne, mais également en France. L’OM serait sur la piste du défenseur âgé de 23 ans que Toulouse espère vendre pour une somme record, mais pas cet hiver, plutôt l’été prochain.

Au début du mois de janvier, Ligue 1+ confirmait l’intérêt de l’OM pour Charlie Cresswell. Formé à Leeds United et prêté à Millwall lors de l’exercice 2022-2023, le défenseur âgé de 23 ans est arrivé à Toulouse à l’été 2024, où il est sous contrat jusqu'en juin 2028.

Cresswell dans le viseur de l’OM, Chelsea et Dortmund D’après les informations de L’Équipe, l’OM pourrait se positionner dans ce dossier à la fin de la saison, alors que Chelsea et le Borussia Dortmund seraient également intéressés par Charlie Cresswell. Jeudi, The Athletic évoquait une offre de 18M€ de Wolfsburg pour l’Anglais, mais Toulouse aimerait le garder cet hiver.