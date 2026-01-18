OM - Transfert d’un buteur : Coup de théâtre à l’étranger !

Axel Cornic

Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, Neal Maupay devrait selon nos informations quitter l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal. Clairement pas dans les plans de Roberto De Zerbi le Français aurait la cote à l’étranger, mais l’un des pistes principales pour son avenir pourrait finalement tomber à l’eau.

Il n’y a pas de la place pour tout le monde à Marseille. Les départs semblent rythmer ce mercato hivernal, qui a débuté désormais depuis plusieurs semaines. Et après Robinio Vaz qui a rejoint l’AS Roma, c’est Pol Lirola qui devrait filer vers l’Hellas Verona, avec la presse italienne qui évoque également un possible départ d’Ulisses Garcia.

Maupay prêt à quitter l’OM Mais il y a un joueur en particulier qui a les valises prêtes depuis septembre dernier et il s’agit de Neal Maupay. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’attaquant a compris qu’il devait quitter l’OM pour bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Les options ne manqueraient pas, puisque son nom est notamment évoqué en Espagne ou en Italie.