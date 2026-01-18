Départ de l’OM : «Il faut changer de club», l’annonce choc de De Zerbi !

Très satisfait après une première mi-temps qu’il considère comme la meilleure depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a évoqué le manque de constance qui fait souvent défaut à l’OM, samedi soir après la victoire à Angers (2-5). Le technicien italien estime qu’une amélioration doit être faite de la part de tout le monde, entraîneur, joueurs et dirigeants, autrement, « ça veut dire qu’il faut changer de club. »
Deux semaines après sa défaite à domicile lors de la réception du FC Nantes (0-2), l’OM s’est repris en s’imposant sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir. Les Olympiens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, inscrivant quatre buts en première période, la meilleure depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, selon les dires de ce dernier.
« La première mi-temps a été la meilleure depuis mon arrivée »
« On a très bien joué ce soir. Je pense que la première mi-temps a été la meilleure depuis mon arrivée du point de vue de la qualité de jeu », a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse d’après match. Une prestation dans la lignée de celle face au PSG lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 aux t.a.b.), mais qui contraste avec celle contre le FC Nantes.
« Si on n’arrive pas à faire ce progrès, atteindre cette constance, ça veut dire qu’il faut changer de club »
« Un match comme celui-là donne confiance et nous fait prendre conscience de notre force. C’est la responsabilité de tous pour un club comme celui-ci : les joueurs, la mienne, la vôtre aussi. Les choses se tiennent toutes ensemble, c’est quelque chose d’important. Tous les joueurs sont des bonnes personnes, sérieuses. Je les défendrai toujours, surtout quand on perd, mais il y a une amélioration qui doit se faire pour atteindre un certain niveau », a ajouté Roberto De Zerbi, qui estime que « si on n’y arrive pas, c’est qu’on n’a pas le niveau pour représenter l’OM. On ne peut pas faire une prestation comme celle contre Nantes, puis quatre jours après celle contre le PSG. Si on n’arrive pas à faire ce progrès, atteindre cette constance, ça veut dire qu’il faut changer de club. Je parle de manière générale, que ce soit les joueurs, moi-même ou les dirigeants. »