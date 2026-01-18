Départ de l’OM : «Il faut changer de club», l’annonce choc de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très satisfait après une première mi-temps qu’il considère comme la meilleure depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a évoqué le manque de constance qui fait souvent défaut à l’OM, samedi soir après la victoire à Angers (2-5). Le technicien italien estime qu’une amélioration doit être faite de la part de tout le monde, entraîneur, joueurs et dirigeants, autrement, « ça veut dire qu’il faut changer de club. »

Deux semaines après sa défaite à domicile lors de la réception du FC Nantes (0-2), l’OM s’est repris en s’imposant sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir. Les Olympiens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, inscrivant quatre buts en première période, la meilleure depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, selon les dires de ce dernier.

« La première mi-temps a été la meilleure depuis mon arrivée » « On a très bien joué ce soir. Je pense que la première mi-temps a été la meilleure depuis mon arrivée du point de vue de la qualité de jeu », a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse d’après match. Une prestation dans la lignée de celle face au PSG lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 aux t.a.b.), mais qui contraste avec celle contre le FC Nantes.