Un nouveau phénomène à l'OM : La révélation de la presse italienne !

Axel Cornic

Le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma n’a pas fait que des heureux à l’Olympique de Marseille, où l’on regrette d’avoir perdu un jeune attaquant talentueux. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent déjà avoir un plan pour rebondir, puisqu’ils seraient sur les traces de la nouvelle pépite du football belge.

Le PSG a montré qu’on pouvait gagner en misant sur la jeunesse, alors pourquoi ne pas le tenter à l’OM ? Cela fait des nombreuses années que l’on reproche au club phocéen de ne plus faire confiance aux jeunes et la vente de Robinio Vaz, n’est finalement que le dernier exemple d’une longue liste.

L’OM lâche Vaz... L’attaquant de 18 ans était entré dans la rotation de Roberto De Zerbi et semblait pouvoir être un joker intéressant derrière Amine Gouiri ou Pierre-Emerick Aubameyang. La décision a toutefois été prise de le vendre, mais il faut tout de même reconnaitre que l’offre de 25M€ bonus compris de l’AS Roma, était trop alléchante pour pouvoir être refusée.