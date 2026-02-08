Zidane et son fameux retour en Équipe de France : «Je reviens», il s’est exprimé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant de terminer sa carrière de joueur sur une finale de Coupe du Monde perdue avec l'équipe de France en juillet 2006, Zinedine Zidane avait initialement pris une première fois sa retraite internationale en 2004 pour finalement décider de revenir avec les Bleus un an plus tard. Et l'ancien numéro 10 s'est déjà livré en interview sur les coulisses de cette décision.

Les faits remontent à l'été 2004, alors que l'équipe de France venait de vivre une grande déception avec son élimination de l'Euro en quart de finale contre la Grèce (0-1) : Zinedine Zidane décidait de mettre un terme à son histoire avec les Bleus afin de se concentrer uniquement sur sa carrière en club avec le Real Madrid. Mais finalement, après une longue réflexion, Zizou est revenu sur ce choix et reprenait son histoire internationale un an plus tard, en août 2005. Un retour qui avait fait couler beaucoup d'encre à cette époque.

« Il faut que je revienne » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022, Zinedine Zidane est revenu sur cette période et a même fait une révélation pour le moins surprenante en précision qu'il avait songé à tout arrêter, club et sélection : « En 2004, j’ai été à deux doigts de tout arrêter. Tout. À 32 ans. Mais ça n’a duré qu’une seconde dans ma tête. À la première trêve internationale. Je pars pendant les quelques jours de break avec ma femme et mes enfants en vacances. Je profite d’eux. C’est top. Mais je reviens et mon premier truc est de me dire : il me manque quelque chose. Il fallait que je revienne en équipe de France. Ça a duré une seconde de me dire, je vais tout arrêter, et ça a duré trois jours de me dire, il faut que je revienne en sélection ! », explique-t-il.