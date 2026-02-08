Départ du PSG : Cet attaquant de l’équipe de France a vidé son sac !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait été racheté par le Qatar en 2011 et a donc disposé tout de suite de moyens financiers conséquents qui lui ont permis de recruter des joueurs de talent. Parmi eux, un buteur de l'équipe de France, qui n'aura néanmoins passé que deux saisons au PSG et partira en 2013 après un accrochage avec Carlo Ancelotti.

Recruté par le PSG en provenance du FC Lorient en 2011, Kévin Gameiro débarquait dans la capitale avec le statut de joueur de l'équipe de France, lui qui était régulièrement appelé par Laurent Blanc à cette époque. S'il a beaucoup joué durant sa première saison au Parc des Princes, Gameiro a ensuite été plombé par le recrutement de Zlatan Ibrahimovic à l'été 2012, qui a considérablement réduit son temps de jeu avec le PSG. Et il a finalement décidé de partir en direction du FC Séville à l'été 2013...

« Je n’aurais pas pu refaire une saison » Interrogé par beINSPORTS en octobre 2013, Kevin Gameiro est revenu sur les coulisses de son départ du PSG pour l'Espagne : « Je ne regrette pas du tout. Ici je suis bien. C’est pour ça que je suis parti cette année. Refaire une saison comme l’année dernière, je n’aurais pas pu (…) Je suis très content d’avoir joué pour ce club, pour ces supporters. C’est un choix de carrière que j’assume. Je ne suis pas déçu d’avoir joué à Paris. Ce sont les aléas d’une carrière, cela fait progresser, surtout mentalement », confie l'ancien buteur parisien, qui a également vidé son sac au sujet d'un accrochage avec Carlo Ancelotti.