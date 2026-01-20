CAN 2025 - Brahim Diaz : Le scandale dénoncé en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Critiqué après sa panenka manquée dans le temps additionnel de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc au Sénégal (0-1), Brahim Diaz a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux, lui qui n’échappe pas aux critiques pour ce raté.

La soirée de dimanche a viré au cauchemar pour les Marocains, battus par le Sénégal (0-1) en finale de la CAN au terme d’un scénario rocambolesque. Les Lions de l’Atlas étaient pourtant sur le point de l’emporter dans les dernières secondes avec un penalty polémique accordé à l’équipe locale, mais la panenka trop molle de Brahim Diaz a permis aux hommes de Pape Thiaw d’arracher les prolongations.

« C’est scandaleux » Brahim Diaz n’a pas échappé aux critiques après cette finale perdue par le Maroc, et certains observateurs ne sont pas tendres à l’égard de l’attaquant. C’est le cas de Jérôme Rothen, sans pitié. « Il peut pleurer tout ce qu’il veut, quand tu décides de tirer un penalty de cette façon-là, à cette minute-là, avec toute la pression, tout ce que ça représente. Tu avais 70 000 Marocains dans le stade et je ne te parle même pas des millions qui regardaient le match. Ça fait 50 ans qu’ils attendaient ça. Tu savais que si tu marquais ce penalty, c’était fini. Tu peux rater un penalty, c’est arrivé à de très grands joueurs, mais de cette façon, c’est scandaleux », a critiqué l’ancien joueur du PSG.