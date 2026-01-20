CAN 2025 - Brahim Diaz : Le scandale dénoncé en direct !

Critiqué après sa panenka manquée dans le temps additionnel de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc au Sénégal (0-1), Brahim Diaz a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux, lui qui n’échappe pas aux critiques pour ce raté.
La soirée de dimanche a viré au cauchemar pour les Marocains, battus par le Sénégal (0-1) en finale de la CAN au terme d’un scénario rocambolesque. Les Lions de l’Atlas étaient pourtant sur le point de l’emporter dans les dernières secondes avec un penalty polémique accordé à l’équipe locale, mais la panenka trop molle de Brahim Diaz a permis aux hommes de Pape Thiaw d’arracher les prolongations.
« C’est scandaleux »
Brahim Diaz n’a pas échappé aux critiques après cette finale perdue par le Maroc, et certains observateurs ne sont pas tendres à l’égard de l’attaquant. C’est le cas de Jérôme Rothen, sans pitié. « Il peut pleurer tout ce qu’il veut, quand tu décides de tirer un penalty de cette façon-là, à cette minute-là, avec toute la pression, tout ce que ça représente. Tu avais 70 000 Marocains dans le stade et je ne te parle même pas des millions qui regardaient le match. Ça fait 50 ans qu’ils attendaient ça. Tu savais que si tu marquais ce penalty, c’était fini. Tu peux rater un penalty, c’est arrivé à de très grands joueurs, mais de cette façon, c’est scandaleux », a critiqué l’ancien joueur du PSG.
« Il a voulu humilier les Sénégalais »
« Tant pis pour lui, il n’a pas respecté le football. Il a voulu humilier les Sénégalais. (…) Quand tu tires un penalty, une panenka, c’est prémédité. (…) Tu veux les humilier. (…) Tirer le penalty de cette façon, c’est tirer la couverture à lui. La façon de tirer, c’était pour humilier et c’est pour dire « j’ai fait gagner le Maroc ». Ça, ça me dérange », ajoute Rothen, dans son émission sur RMC.
Brahim Diaz a quant à lui présenté ses excuses au peuple marocain sur ses réseaux sociaux, assumant « l’entière responsabilité » de cette défaite : « J'ai le coeur brisé. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout votre amour, chaque message, chaque témoignage de soutien m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon coeur avant tout. J'ai échoué hier et j'en assume l'entière responsabilité. Je présente mes excuses les plus sincères. Il me sera difficile de m'en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement... mais je vais essayer. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai d'avancer jusqu'au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et devenir une source de fierté pour mon peuple marocain. »