Finale de la CAN : L'accusation du Sénégal, scandale au Maroc ?

Axel Cornic

Nous avons assisté à une finale de la Coupe d’Afrique des Nations explosive et si le Sénégal a remporté la victoire sur le Maroc (1-0), on n’a pas fini d’en parler. Car plusieurs évènements assez étranges se sont produits en marge de cette rencontre, avec l’international sénégalais Pape Gueye qui est sorti du silence ce lundi.

Quelques minutes avant le coup de sifflet initial de la finale de la CAN 2026, le Sénégal a annoncé deux forfaits avec Krépin Diatta et Ousseynou Niang. Des choses qui arrivent, mais depuis quelques heures les doutes sont de plus en plus nombreux autour des deux joueurs.

« Il ne se sentait pas bien dans le bus » Au micro de RMC, leur coéquipier Pape Gueye a en effet laissé entendre que leur malaise a été aussi soudain s’étrange. « Krépin Diatta état annoncé titulaire mais il ne se sentait pas bien dans le bus. On ne sait toujours pas pourquoi » a déclaré le buteur décisif du Sénégal, au micro de RMC.