Zinedine Zidane face à une femme : L’injustice qui la rager !

Pour Elle, la journaliste Alix Girod de l’Ain a pu se retrouver face à Zinedine Zidane afin de pouvoir l’interroger. Une rencontre qui a alors marqué la principale intéressée, qui est restée bouche bée devant le champion du monde 98. Et voilà qu’elle a notamment fait une fixette sur les yeux de Zizou, dénonçant alors une certaine injustice.

Rencontrer Zinedine Zidane a été un moment qui a marqué Alix Girod de l’Ain. La journaliste s’était ainsi retrouvée face à l’ancien du Real Madrid dans le cadre d’une interview pour Elle et voilà que ça l’a laissé sous le choc. « Je voudrais pouvoir raconter au plus juste l’effet que ça fait d’entrer dans une pièce et d’avoir, en face de soi, le soleil qui se lève pour vous accueillir. Ça y est, le vocabulaire de groupie en transe. Mais que dire d’autre ? », confiait-elle notamment pour le magazine.

« Il soutient sans ciller mes prunelles vissées aux siennes » Subjuguée par la présence physique de Zinedine Zidane, Alix Girod de l’Ain avait également été frappée par les yeux du champion du monde 98. C’est ainsi qu’elle avait raconté à ce propos : « C’est rare, les gens qui vous regardent vraiment. ZZ est de ceux-là. Il soutient sans ciller mes prunelles vissées aux siennes, et il a du mérite, parce que ça doit être limite désagréable, cette femme qui le dévisage (je me remplis les mirettes pour les quarante prochaines années, pas folle) ».