Zidane sur son retour en équipe de France : «Il faut que je revienne»

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps laissera sa place en équipe de France. Sauf revirement de situation, c’est Zinédine Zidane qui devrait lui succéder à la tête des Bleus. L’ancien coach du Real Madrid va donc faire son grand retour en sélection, cela sans rappeler un épisode qui avait eu lieu il y a une vingtaine d’années.

Rien n’est encore officiel, mais c’est presque tout comme. Alors que Didier Deschamps arrêtera sa mission à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde, Zinédine Zidane est le grand favori pour lui succéder. La FFF nie pour le moment avoir choisi l’ancien joueur du Real Madrid, mais tout porte à croire que cela sera lui l’élu.

Zidane revient sur son retour en équipe de France Zidane devrait donc très probablement faire son retour en équipe de France, mais c’était déjà le cas il y a une vingtaine d’années. En août 2005, le champion du monde 1998 avait annoncé revenir chez les Bleus après avoir pris sa retraite auparavant. L’ancien coach du Real Madrid était d’ailleurs revenu auprès de L’Équipe en 2022 sur le moment où il a décidé de revenir. « À la première trêve internationale. Je pars pendant les quelques jours de break avec ma femme et mes enfants en vacances. Je profite d’eux. C’est top. Mais je reviens et mon premier truc est de me dire : il me manque quelque chose. Il fallait que je revienne en équipe de France. Ça a duré une seconde de me dire, je vais tout arrêter, et ça a duré trois jours de me dire, il faut que je revienne en sélection ! »