Didier Deschamps remplacé par un consultant, des grosses surprises dans sa liste

Didier Deschamps l'a annoncé, il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Ce tournoi sera donc son dernier à la tête des Bleus et tout espère bien évidemment que cela se terminera de la meilleure des manières. Le rendez-vous est donc donné cet été de l’autre côté de l’Atlantique. Le compte à rebours est ainsi lancé, mais voilà qu’il existe encore de nombreuses interrogations à l’approche du Mondial comme notamment les joueurs qui seront convoqués pour jouer avec la France.
Finaliste en 2022, l’équipe de France sera bien au rendez-vous en 2026 pour la Coupe du monde. Un événement qui aura d’ailleurs une saveur particulière puisqu’il sera le dernier de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le sélectionneur nous réserve-t-il une fin en beauté ? En attendant de connaitre l’issue, on connait déjà les adversaires ce qui attend la France pour la phase de poules. Ça va ainsi commencer le 16 juin face au récent champion d’Afrique, le Sénégal. Les joueurs de Deschamps affronteront ensuite le vainqueur du barrage entre la Bolivie, le Suriname et l’Irak. Et enfin, c’est une rencontre face à la Norvège d’Erling Braut Haaland qui est au programme.
Quels joueurs appelés par Didier Deschamps ?
Le rendez-vous est donc donné le 16 juin prochain pour le début de la Coupe du monde pour l’équipe de France. Mais d’ici là, un autre évènement important est attendu : l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Qui seront les heureux élus appelés par le sélectionneur tricolore pour disputer cette compétition ? Jérôme Rothen a décidé d’enfiler ce costume et de faire sa propre liste à l’instant T pour RMC. De quoi donner lieu à certaines surprises.
Les surprises Udol et Kroupi !
Jérôme Rothen a ainsi dévoilé sa liste de joueurs qu'il appellerait pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Alors qu’on retrouve des évidences comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Adrien Rabiot ou encore William Saliba, le désormais présentateur sur RMC a réservé également certaines surprises. C’est ainsi qu’on retrouve les noms de Matthieu Udol, en grande forme au RC Lens, ou encore d’Eli Junior Kroupi, qui fait parler son talent avec Bournemouth.
La liste complète de Jérôme Rothen : Brice Samba, Mike Maignan, Alphonse Areola, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Loïc Badé, William Saliba, Lucas Digne, Matthieu Udol, Aurélien Tchouaméni, Corentin Tolisso, Manu Koné, Michael Olise, Adrien Rabiot, N’Golo Lanté, Khephren Thuram, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Bradley Barcola, Kylian Mbappé, Hugo Ekitike, Eli Junior Kroupi.