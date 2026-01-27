Didier Deschamps remplacé par un consultant, des grosses surprises dans sa liste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l'a annoncé, il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Ce tournoi sera donc son dernier à la tête des Bleus et tout espère bien évidemment que cela se terminera de la meilleure des manières. Le rendez-vous est donc donné cet été de l’autre côté de l’Atlantique. Le compte à rebours est ainsi lancé, mais voilà qu’il existe encore de nombreuses interrogations à l’approche du Mondial comme notamment les joueurs qui seront convoqués pour jouer avec la France.

Finaliste en 2022, l’équipe de France sera bien au rendez-vous en 2026 pour la Coupe du monde. Un événement qui aura d’ailleurs une saveur particulière puisqu’il sera le dernier de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le sélectionneur nous réserve-t-il une fin en beauté ? En attendant de connaitre l’issue, on connait déjà les adversaires ce qui attend la France pour la phase de poules. Ça va ainsi commencer le 16 juin face au récent champion d’Afrique, le Sénégal. Les joueurs de Deschamps affronteront ensuite le vainqueur du barrage entre la Bolivie, le Suriname et l’Irak. Et enfin, c’est une rencontre face à la Norvège d’Erling Braut Haaland qui est au programme.

Quels joueurs appelés par Didier Deschamps ? Le rendez-vous est donc donné le 16 juin prochain pour le début de la Coupe du monde pour l’équipe de France. Mais d’ici là, un autre évènement important est attendu : l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Qui seront les heureux élus appelés par le sélectionneur tricolore pour disputer cette compétition ? Jérôme Rothen a décidé d’enfiler ce costume et de faire sa propre liste à l’instant T pour RMC. De quoi donner lieu à certaines surprises.