En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps a d'ores et déjà annoncé qu'il allait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors qu'il ne compte pas tirer sa révérence cet été, le technicien 57 ans devrait reprendre du service la saison prochaine. A en croire Daniel Riolo, Didier Deschamps pourrait rejoindre une destination où il touchera un chèque XXL et où il y aura du soleil.

Le 8 juillet 2012, la FFF (Fédération Française de Football) a annoncé l'intronisation de Didier Deschamps. En effet, ce dernier a remplacé Laurent Blanc en tant que sélectionneur des Bleus. Et après 14 années de règne, Didier Deschamps va changer d'air.

Deschamps va rejoindre un pays où «il y a de l'oseille et du soleil» Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a fait savoir qu'il allait lâcher son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré le 8 janvier 2025 sur le plateau de TF1.