Succession de Deschamps - «On prend des contacts» : La date de l’arrivée de Zidane confirmée par la FFF ? 

C’est un secret de Polichinelle. Zinedine Zidane sera selon toute vraisemblance le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Cependant, la date de l’officialisation se fait toujours attendre. Mais la FFF vient de donner un précieux indice.

C'est une certitude, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde qui se disputera l'été prochain en Amérique du nord. Pour le remplacer, rien n'est en revanche officiel, mais Zinedine Zidane est évidemment l'immense favori. Il est même l'unique candidat à la succession de son ancien coéquipier. Reste à savoir quand la nouvelle sera officielle. Et Philippe Diallo, président de la FFF, donne la réponse.

Diallo donne la date pour l'officialisation de Zidane « Didier Deschamps va être à la tête de l’équipe de France pour la 14e année, avec un palmarès qui me conduit à dire que c’est le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France. J’ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du monde en toute sérénité. Donc il faudra attendre après pour connaître le nom de son successeur. Si je l’annonce aujourd’hui, vous iriez voir le nouveau sélectionneur avant le Mondial pour lui demander ce qu’il pense de la liste par Didier Deschamps, s’il en aurait fait une autre, s’il jouerait de la même manière… Ça nuirait à la sérénité de l’équipe de France », confie le président de la FFF dans une interview accordée à Ouest-France.